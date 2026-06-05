Дом Гарденина в Воронеже станет частью музейного комплекса «Петровский остров»

Областные власти подчеркивают, что Воронеж тесно связан с петровскими временами. По историческим данным, император бывал в городе около полутора десятков раз и в общей сложности провел в столице Черноземья более 500 дней. При этом полноценного музея, посвященного этой странице истории Воронежа, до сих пор не было.