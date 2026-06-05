Дом Гарденина в Воронеже станет частью музейного комплекса «Петровский остров»

Воронежский Дом Гарденина после реставрации должен принять первых посетителей осенью 2026 года. О сроках открытия нового музейного пространства сообщили зампред правительства региона Олег Мосолов и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
Историческое здание включат в музейный комплекс «Петровский остров». Алексей Гордеев осмотрел объект культурного наследия и узнал, как идут работы.
Дом Гарденина начали реставрировать около трех лет назад. До начала работ памятник находился в тяжелом техническом состоянии: были повреждены фасады, кровля, оконные конструкции и внутренние стены. На сохранность здания повлияли не только время и несколько пожаров, но и подземные воды, проходящие под объектом.
Чтобы вернуть здание к безопасной эксплуатации, специалисты укрепили фундамент и провели комплекс противоаварийных и восстановительных работ. При этом облик усадьбы восстанавливают с учетом ее архитектурных особенностей и стилистики XVIII века.
Основателем усадьбы считается сподвижник Петра I, купец и родоначальник династии суконных фабрикантов Потап Гарденин.
Областные власти подчеркивают, что Воронеж тесно связан с петровскими временами. По историческим данным, император бывал в городе около полутора десятков раз и в общей сложности провел в столице Черноземья более 500 дней. При этом полноценного музея, посвященного этой странице истории Воронежа, до сих пор не было.
Строительную часть проекта оплачивают из областного бюджета. Экспозицию создадут при поддержке банка-партнера.
Открыть музей планируют в сентябре с участием губернатора Воронежской области Александра Гусева. В состав комплекса войдут Дом Гарденина, корабль-музей «Гото Предестинация» и другие объекты, связанные с эпохой Петра I.
Открытие нового музейного пространства намерены приурочить к 330-летию создания регулярного Военно-морского флота России.