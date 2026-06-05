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«Решил пошутить»: в Ачинском округе оштрафовали сельчанина, изображавшего полицейского (видео)

В Ачинском муниципальном округе жителя привлекли к ответственности после шуточного видео в форме полицейского.

В Ачинском муниципальном округе жителя привлекли к ответственности после шуточного видео в форме полицейского. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

Запись выявили сотрудники МО МВД России «Большеулуйское» во время мониторинга интернета. На видео мужчина, который не является сотрудником полиции, был одет в форменное обмундирование. В шуточной форме он рассказывал о якобы пресечении правонарушений в поселке Кытат.

Также на записи сельчанин передвигался на двухколесном транспортном средстве со специальными световыми сигналами. В полиции уточнили, что транспорт не имеет отношения к органам внутренних дел. Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 30-летний житель Ачинского муниципального округа. Во время опроса он пояснил, что снял видео, чтобы просто пошутить.

В отношении мужчины собрали административные материалы. После их рассмотрения суд назначил ему несколько штрафов на общую сумму 6 тыс. рублей.