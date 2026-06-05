«Решил пошутить»: в Ачинском округе оштрафовали сельчанина, изображавшего полицейского (видео)

Также на записи сельчанин передвигался на двухколесном транспортном средстве со специальными световыми сигналами. В полиции уточнили, что транспорт не имеет отношения к органам внутренних дел. Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 30-летний житель Ачинского муниципального округа. Во время опроса он пояснил, что снял видео, чтобы просто пошутить.