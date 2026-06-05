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Минсельхоз Красноярского края приглашает блогеров и журналистов принять участие в конкурсе «МедиаПоле»

Экспертное жюри, в состав которого войдут известные представители медиасферы, отберет 120 лучших авторов со всей страны.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации принимает заявки на участие в Национальной премии информационных проектов по сельской тематике «МедиаПоле» для блогеров и представителей СМИ.

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Проект направлен на выявление и поощрение авторов, создающих качественный медиаконтент о жизни на загородных территориях, развивающих агротуризм, повышающих значимость сельскохозяйственного труда, а также сохраняющих народные традиции и историко-культурные ценности.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет: индивидуальные авторы, блогеры, студенты, молодые специалисты, а также журналисты и редакции средств массовой информации. Приём заявок и регистрация участников продлится до 30 сентября 2026 года.

Экспертное жюри, в состав которого войдут известные представители медиасферы, отберет 120 лучших авторов со всей страны.

Победителей ждет торжественная церемония награждения с вручением денежных сертификатов на продвижение собственных проектов и памятных подарков от Минсельхоза России. Общий призовой фонд премии составляет 5 миллионов рублей.

Подробности и форма заявки для участия доступны на официальном сайте: медиаполе.рф, а также в социальных сетях премии: в «ВКонтакте» и «Макс».