Минсельхоз Красноярского края приглашает блогеров и журналистов принять участие в конкурсе «МедиаПоле»

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет: индивидуальные авторы, блогеры, студенты, молодые специалисты, а также журналисты и редакции средств массовой информации. Приём заявок и регистрация участников продлится до 30 сентября 2026 года.