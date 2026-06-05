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Морские рейсы из Новороссийска в Сочи отменили

Теперь добраться из Новороссийска в Сочи по морю не получится.

Источник: Комсомольская правда

Морской маршрут, связывающий курорты Краснодарского края, временно перестал функционировать. Компания-перевозчик «ВодоходЪ Экспресс» официально объявила об отмене всех рейсов между Новороссийском и Сочи.

Согласно заявлению пресс-службы организации, с 1 июня 2026 года компания полностью приостанавливает свою деятельность. Ранее «ВодоходЪ Экспресс» обеспечивал регулярное транспортное сообщение по Черному морю, выполняя рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи и в обратном направлении.

О причинах прекращения работы компании и о том, появится ли на этом направлении альтернативный перевозчик в летнем сезоне, пока не сообщается. Пассажирам, планировавшим поездки по морю, рекомендуется заранее рассмотреть другие виды транспорта.