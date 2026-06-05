Акция о безопасности на ж/д путях завершилась в Нижегородской области

С 1 по 31 мая 2026 года на Горьковской железной дороге прошла акция «Уступи дорогу поездам!» — она была приурочена к началу каникул и нацелена на снижение числа происшествий с участием детей. Об этом сообщиил в пресс-службе компании.
Главные задачи инициативы — привить юным пассажирам культуру безопасного поведения у железной дороги и предупредить случаи «руфинга» и «зацепинга».
Железнодорожники вместе с правоохранителями провели почти 1,8 тыс. рейдов на станциях и перегонах, выявляя нарушителей. Параллельно велась просветительская работа в школах и учреждениях допобразования рядом с путями: тематические лекции и беседы посетили около 19,5 тыс. детей и их родителей.
Участникам раздавали информационные материалы, а также показывали профилактические видеоролики — это помогло детально разобрать опасные ситуации и объяснить, как их избежать.
Чаще всего трагедии происходят из‑за перехода путей перед приближающимся поездом либо из‑за попыток забраться на крышу вагона (что грозит поражением током).
Горьковская железная дорога напоминает, что зона движения поездов — территория повышенного риска. Нижегородцев просят отложить гаджеты при переходе путей, посадке и высадке из вагонов, соблюдайте правила безопасности.