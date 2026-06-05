Красноярская ГЭС компании Эн+ провела масштабный спортивный праздник для детей в Дивногорске

На баскетбольной площадке развернули локации спортивного квеста «Поймай баланс», «крокет», «биатлон», «городки» и «дженга». На футбольном поле проходили испытания на ловкость и меткость: «лимбо», «футбольное пенальти» и «точно в цель». Организовать локации и проходить испытания маленьким гостям праздника помогли корпоративные волонтеры Эн+. Также для гостей работали детская площадка с аниматором и мыльными пузырями, станции аквагрима и точки с сахарной ватой.