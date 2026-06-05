Красноярская ГЭС компании Эн+ провела масштабный спортивный праздник для детей в Дивногорске

В Дивногорске Красноярского края в честь Международного дня защиты детей состоялось яркое событие, организованное Красноярской ГЭС.
Мероприятие объединило более 200 детей разных возрастов и их родителей. Программу задумали как «Олимпийские игры» для самых юных жителей Дивногорска. Основной акцент сделан на активные развлечения на свежем воздухе.
На баскетбольной площадке развернули локации спортивного квеста «Поймай баланс», «крокет», «биатлон», «городки» и «дженга». На футбольном поле проходили испытания на ловкость и меткость: «лимбо», «футбольное пенальти» и «точно в цель». Организовать локации и проходить испытания маленьким гостям праздника помогли корпоративные волонтеры Эн+. Также для гостей работали детская площадка с аниматором и мыльными пузырями, станции аквагрима и точки с сахарной ватой.
Ребята могли попробовать себя в одном или нескольких спортивных направлениях центра спортивных единоборств «Сокол». Профессиональные тренеры провели мастер-классы по различным видам единоборств, познакомив детей с основами этих дисциплин и позволив каждому почувствовать себя настоящим спортсменом. Запоминающимися моментами также стали показательные выступления сборной команды Красноярского края по художественной гимнастике и торжественная церемония зажжения символического «олимпийского огня», ознаменовавшая старт детских соревнований.
«Для нас очень важно, чтобы дети Дивногорска росли сильными и счастливыми. Этот праздник — наш вклад в формирование здоровой среды, где каждый ребенок может проявить свои способности, найти новых друзей и почувствовать настоящий командный дух», — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
Поддержка спорта и создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения — важные составляющие устойчивого развития регионов присутствия компании Эн+. Такие мероприятия не только дарят детям радость и положительные эмоции, но и вносят вклад в формирование здоровой, активной и счастливой молодежи.