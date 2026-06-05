В Арзамасе на работников пансионата завели дело за издевательства над пожилыми

В Арзамасе частный пансионат для пожилых людей оказался в центре скандала. Родственники некоторых постояльцев заявили, что сотрудники издеваются над пенсионерами и дают им лекарства, чтобы те постоянно спали. Одна из пожилых женщин, по словам родных, от такого «ухода» скончалась. В пансионате все обвинения отрицают.
Родные одной из пенсионерок рассказали Pravda.nn, что вынуждены были оставить родственницу в пансионате, но вскоре перестали дозваниваться до нее. Сотрудники объясняли, что она спит. Когда же женщине передали трубку, она попросила забрать ее.
Родственники приехали за бабушкой, однако на просьбу вернуть деньги за досрочное расторжение договора персонал, по их словам, отреагировал агрессивно и набросился с кулаками. Пенсионерку все же забрали. Она рассказала, что ей не давали пить, чтобы она реже хотела в туалет, и держали за запертой дверью.
Похожие истории рассказали родственники других постояльцев. По их словам, пожилые люди сильно похудели, стали вести себя странно. Родные предположили, что им давали неизвестные препараты.
История вызвала возмущение в соцсетях. Местные жители писали, что их знакомые тоже забирали родственников из этого пансионата в плохом состоянии — похудевшими и заторможенными.
Администрация пансионата в соцсетях заявила, что учреждение продолжает работу в штатном режиме, постояльцы обеспечены проживанием, питанием и уходом. Персонал просил обсуждать ситуацию корректно и не подменять факты личными предположениями.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах. По данным следствия, в пансионате для пожилых и людей с ограниченными возможностями оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло ухудшение состояния нескольких постояльцев. Прошел обыск, изъята документация.
Прокуратура также проводит проверку. В надзорном ведомстве сообщили, что Арзамасская городская прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности частного учреждения. Проверки пансионата продолжаются.