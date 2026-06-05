В Арзамасе на работников пансионата завели дело за издевательства над пожилыми

Родственники приехали за бабушкой, однако на просьбу вернуть деньги за досрочное расторжение договора персонал, по их словам, отреагировал агрессивно и набросился с кулаками. Пенсионерку все же забрали. Она рассказала, что ей не давали пить, чтобы она реже хотела в туалет, и держали за запертой дверью.