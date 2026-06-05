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В Новосибирской области определили лучшие студенческие группы

Победители выиграли двухдневный экскурсионно‑познавательный тур в Томск.

Третьекурсники Новосибирского государственного театрального института (НГТИ) стали лучшей студенческой группой Новосибирской области. Поощрение выдающихся студентов отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы и правительства региона.

Группа студентов обучается на специальности «артист драматического театра и кино» в мастерской А. А. Казакова. В течение двух месяцев они участвовали в съемках видеоролика и выполняли задания.

По итогам конкурса студенческая группа НГТИ выиграла двухдневный экскурсионно‑познавательный тур в Томск, который состоится уже в июне. Вместе с ними отправятся учащиеся Новосибирского колледжа промышленных технологий, победившие в номинации среди профессиональных образовательных организаций.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.