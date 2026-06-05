В Ингушетии построят современный образовательный центр

Новый образовательный центр возведут в селе Галашки в Республике Ингушетии. Учреждение создадут в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Центр появится на месте старого школьного здания, которое сейчас полностью выведено из эксплуатации. Основные демонтажные работы в нем уже завершены. Строители приступают к устройству фундамента будущего учреждения.
Новый учебный корпус будет трехэтажным. Там обустроят 11 классных комнат и современные учебные помещения. Вместимость составит 200 мест. Это позволит решить проблему дефицита учебного пространства. Все работы планируют завершить к началу сентября 2028 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.