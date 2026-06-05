Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ингушетии построят современный образовательный центр

Его возведут на месте старого школьного здания в селе Галашки.

Новый образовательный центр возведут в селе Галашки в Республике Ингушетии. Учреждение создадут в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Центр появится на месте старого школьного здания, которое сейчас полностью выведено из эксплуатации. Основные демонтажные работы в нем уже завершены. Строители приступают к устройству фундамента будущего учреждения.

Новый учебный корпус будет трехэтажным. Там обустроят 11 классных комнат и современные учебные помещения. Вместимость составит 200 мест. Это позволит решить проблему дефицита учебного пространства. Все работы планируют завершить к началу сентября 2028 года.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.