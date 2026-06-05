Известный воронежский дорожник построит под Тамбовом склад Ozon за 920 млн

«СМУ-90» регулярно получает подряды на обновление дорог в Черноземье. Только в мае компания взялась за завершение строительства Западного обхода Лебедяни в Липецкой области за 326,5 млн руб. и ремонт 18 дорог в Воронеже за 1,3 млрд руб. Один из самых известных подрядов «СМУ-90» — второй этап реконструкции Остужевской развязки в Воронеже. Компания выиграла соответствующий контракт за 1,65 млрд руб. в августе 2022 года. К осени 2023 года работы были завершены, за это время они подорожали до 2,3 млрд руб.