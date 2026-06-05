Мировая премьера оперы, Платоновский фестиваль и массовая велогонка

5 июня в киноклубе на Пятницкого, 52 будут смотреть и обсуждать фильм Киры Муратовой о любви, далекой и близкой, родительской и сыновьей, дружеской и романтической — «Долгие проводы» (1971). Встреча состоится в рамках цикла показов советского и постсоветского кино «Это было навсегда, пока не кончилось». А в субботу, 6 июня, в честь дня рождения Александра Пушкина и памяти режиссера Резо Габриадзе киноклуб приглашает на показ двух документальных анимационных фильмов: «Знаешь, мама, где я был?» и «Побег. Пушкин-Битов-Габриадзе». Детство Габриадзе с реальными историями, фантазиями и снами запечатлено в ленте 2017 года «Знаешь, мама, где я был?», которую создал сын Резо — Леван — на основе устных рассказов и рисунков отца. Документальный фильм Аси Гусевой «Побег. Пушкин-Битов-Габриадзе» 2021 года — это разговор Резо Габриадзе и Андрея Битова о том, как каждый из них пришел к Пушкину, о совместных хулиганских арт-книжках о русском классике, о поездках в Болдино. Анимацию для «Побега» создала художница Маруся Ермакова на основе и по мотивам графики Габриадзе.