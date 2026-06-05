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Исследование: К лету в Калининградской области резко вырос спрос на сотрудников

Весной местные работодатели разместили значительно больше вакансий, чем зимой.

К лету в Калининградской области резко вырос спрос на сотрудников. Весной местные работодатели разместили значительно больше вакансий, чем зимой. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

Сильнее всего вырос спрос на специалистов сфере сельского хозяйства. Показатель увеличился в 1,3 раза по сравнению с зимой. Также в топ вошли административный персонал (+108%), работники в области искусства, развлечения и массмедиа (+89%).

«Работодатели Калининградской области заметно усилили поиск сотрудников этой весной. Наиболее высокую динамику показали сельское хозяйство, административный персонал и сфера искусства, развлечений и массмедиа, однако рост числа приглашений на вакансии наблюдался и в других профессиональных областях — от маркетинга и ИТ до транспорта, туризма и розничной торговли», — говорится в исследовании.

Ранее эксперты назвали самых востребованных специалистов в Калининградской области в мае. В топ вошли консультанты и кассиры, менеджеры по продажам и работе с клиентами, курьеры, а также повара, пекари и кондитеры.

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