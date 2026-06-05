Исследование: К лету в Калининградской области резко вырос спрос на сотрудников

«Работодатели Калининградской области заметно усилили поиск сотрудников этой весной. Наиболее высокую динамику показали сельское хозяйство, административный персонал и сфера искусства, развлечений и массмедиа, однако рост числа приглашений на вакансии наблюдался и в других профессиональных областях — от маркетинга и ИТ до транспорта, туризма и розничной торговли», — говорится в исследовании.