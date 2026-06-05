Волгоградская область прорвалась в топ-15 нацрейтинга инвестиций

— В Волгоградской области время получения в аренду земельных участков сократилось на 15 рабочих дней, сроки получения разрешения на строительство — на 26 рабочих дней, а подключение к газопроводу занимает на 42 рабочих дня меньше, чем годом ранее, — обратила внимание на церемонии гендиректор АСИ Светлана Чупшева.