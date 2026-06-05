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Шутка с полицейской формой обошлась жителю Красноярского края в 6 тысяч

На него составили несколько протоколов.

Житель Ачинского района примерил полицейскую форму ради шутки и заплатил штраф 6 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники полиции во время интернет-мониторинга нашли видеозапись, на которой мужчина, не имеющий отношения к органам внутренних дел, одетый в форменное обмундирование, в шуточной форме рассказывает о пресечении правонарушений в посёлке Кытат. На видео он также разъезжает на двухколёсном транспорте со спецсигналами, который не относится к полицейскому.

Личность нарушителя установили — им оказался 31-летний житель Ачинского муниципального округа. Мужчина пояснил, что снял ролик просто ради шутки.

В отношении него составили протоколы по ст. 17.12 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.4, ст. 12.6, ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Суд назначил штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что организатор смертельного похода на гору Мунку-Сардык написал письмо из СИЗО.