Шутка с полицейской формой обошлась жителю Красноярского края в 6 тысяч

Как рассказали в ведомстве, сотрудники полиции во время интернет-мониторинга нашли видеозапись, на которой мужчина, не имеющий отношения к органам внутренних дел, одетый в форменное обмундирование, в шуточной форме рассказывает о пресечении правонарушений в посёлке Кытат. На видео он также разъезжает на двухколёсном транспорте со спецсигналами, который не относится к полицейскому.