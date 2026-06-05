Кто бы ни победил, для России эти выборы ничего не изменят

И здесь мы коснулись еще одной проблемы: можно ли в принципе развернуть в стране надежную сеть агитаторов? Я пишу это, точно зная ответ — нет, нельзя. А значит, и подготовить надежных наблюдателей тоже нельзя. Главы районов — тотально коррумпированные и максимально беспринципные персонажи. Поэтому к неорганизованности оппозиции следует прибавить подготовленные на всех уровнях и по всей территории вбросы.