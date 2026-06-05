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Жильцам треснувшего дома на Гороховецкой начнут платить за аренду жилья

Компенсация составит от 35 до 45 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок компенсаций для собственников квартир в аварийном доме № 20 на улице Гороховецкой. Жильцам первого подъезда, где обнаружили серьёзные трещины, будут возмещать расходы на аренду жилья. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Проблемы с трёхэтажным зданием начались после того, как рядом с ним слили откачанную паводковую воду. Трещины зафиксировали не только в первом подъезде, но и в других частях дома. С 6 мая на территории ввели режим повышенной готовности.

Выплаты предоставят в пределах фактических затрат по договору найма, но не выше установленного лимита. Собственники двухкомнатных квартир смогут получить до 35 тысяч рублей в месяц, владельцы трёхкомнатных — до 45 тысяч. Если квартира находится в долевой собственности, компенсацию распределят между совладельцами пропорционально их долям.