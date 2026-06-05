Автодилер заплатил 320 тысяч рублей за задержку ремонта внедорожника

В автосалоне по гарантии установили новую обшивку взамен бракованной, но она также оказалась с дефектами. Пермяку предложили дождаться поставки новой оригинальной обшивки от производителя. После получения новой обшивки оказалось, что она не подходит к автомобилю. Полноценный ремонт «китайца» завершили только через 71 день.