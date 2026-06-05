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Школьники в Невинномысске посетят экскурсии по мотивам книг Кира Булычева

Мероприятия направлены на развитие у детей интереса к науке, критического мышления и навыков командной работы.

Источник: Национальные проекты России

Экскурсии по мотивам произведений Кира Булычева стартовали в летних пришкольных лагерях Невинномысска в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве Ставропольского края.

«Ежегодные летние программы подобного формата стали уже доброй традицией для пришкольных лагерей, позволяя детям знакомиться с наукой в игровом формате. Только за июнь и июль планируется охватить около 700 школьников», — отметила министр образования региона Мария Смагина.

Участникам предстоит экспериментировать и решать научные задачи. Например, они смогут провести опыт с белком яйца бронтозавра, определить, в каком из трех сосудов находится незараженная вода, изучить строение вымершего марсианского народа, настроить индикатор эмоций и расшифровать инопланетное послание. Мероприятия направлены на развитие интереса к науке, критического мышления, навыков командной работы и уверенности в своих силах.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.