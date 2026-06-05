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Впервые награды ДНР выставлены в Санкт-Петербурге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первая выставка государственных наград Донецкой Народной Республики открыта в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первая выставка государственных наград Донецкой Народной Республики открыта в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга.

Вместе с сенатором России от ДНР Александром Волошиным осмотрели экспозицию, которая рассказывает о становлении и развитии наградной системы Республики. Многие ордена и медали изготовлены вручную. Линейку юбилейных наград открывает медаль «Год создания Донецкой Народной Республики». Она была выпущена еще в 2015 году — к первой годовщине провозглашения ДНР. Символом мужества и несгибаемой воли стали медали за освобождение Дебальцево, Мариуполя, Артемовска, Марьинки, Авдеевки, Новгородского, Угледара, Красноармейска и Димитрова. Авторы — Г. Л. Александров и О. Т. Леонидов — вложили в награды душу. За каждой — подвиги бойцов и жителей, внутренняя сила русского человека. Для нас большая гордость, что первая выставка наград ДНР проходит в лучшем музее военной истории.

Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.

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