Начался ремонт автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров

Стартовал ремонт трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров с мостом через Волгу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщается в макс-канале министерства транспорта и автомобильных дорог региона.
«Подрядчик приступил к работам. Первым делом дорожники начали фрезеровку покрытия на участке с 6 по 8 км — так называемый пойменный мост. Часть работ будут вести в ночное время, чтобы не создавать серьезных помех движению. Однако полностью без ограничений не обойдется — на период ремонта проезжая часть будет сужена», — говорится в сообщении.
На следующем этапе запланирован ремонт участка с нулевого километра (непосредственно сам Борский мост). Срок окончания всех работ по контракту — 30 июня 2026 года.
Водителям рекомендуют быть внимательными, заранее планировать свой маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что семь дорог к детским лагерям отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году.