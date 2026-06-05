Начался ремонт автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров

«Подрядчик приступил к работам. Первым делом дорожники начали фрезеровку покрытия на участке с 6 по 8 км — так называемый пойменный мост. Часть работ будут вести в ночное время, чтобы не создавать серьезных помех движению. Однако полностью без ограничений не обойдется — на период ремонта проезжая часть будет сужена», — говорится в сообщении.