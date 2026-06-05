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Начался ремонт автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров

Работы должны завершить до 30 июня.

Источник: Время

Стартовал ремонт трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров с мостом через Волгу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщается в макс-канале министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

«Подрядчик приступил к работам. Первым делом дорожники начали фрезеровку покрытия на участке с 6 по 8 км — так называемый пойменный мост. Часть работ будут вести в ночное время, чтобы не создавать серьезных помех движению. Однако полностью без ограничений не обойдется — на период ремонта проезжая часть будет сужена», — говорится в сообщении.

На следующем этапе запланирован ремонт участка с нулевого километра (непосредственно сам Борский мост). Срок окончания всех работ по контракту — 30 июня 2026 года.

Водителям рекомендуют быть внимательными, заранее планировать свой маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что семь дорог к детским лагерям отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году.