Детское отделение психбольницы в Прибрежном планируют отремонтировать за 86 млн рублей

В рамках ремонта строители полностью обновят здание как снаружи, так и внутри. Планируется утеплить и покрасить стены, починить крышу, установить новые окна и двери. В корпусе полностью заменят старые трубы, батареи, проводку и вентиляцию, а также установят пожарную сигнализацию и камеры наблюдения. Кроме того, у входа сделают пандусы для инвалидных колясок, приведут в порядок крыльцо и дорожки рядом с больницей.