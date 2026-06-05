Детское отделение психбольницы в Прибрежном планируют отремонтировать за 86 млн рублей

Фонд капитального ремонта ищет подрядчика для обновления корпуса детского отделения психиатрической больницы в поселке Прибрежном. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Способ проведения закупки — электронный аукцион. Подача заявок продлится до 11 июня, подрядчика выберут 16 июня. Максимальная стоимость соглашения составляет 85,9 млн рублей.
В рамках ремонта строители полностью обновят здание как снаружи, так и внутри. Планируется утеплить и покрасить стены, починить крышу, установить новые окна и двери. В корпусе полностью заменят старые трубы, батареи, проводку и вентиляцию, а также установят пожарную сигнализацию и камеры наблюдения. Кроме того, у входа сделают пандусы для инвалидных колясок, приведут в порядок крыльцо и дорожки рядом с больницей.
Подрядчику предстоит выполнить весь комплекс в течение 140 календарных дней после передачи стройплощадки. Завершить ремонт планируют не позднее 20 ноября 2026 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.