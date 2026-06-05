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В Ростове-на-Дону здание межбольничной аптеки продают за 88,8 млн рублей

На аукцион в Ростове-на-Дону выставлено здание межбольничной аптеки и право аренды земельного участка под ним по ул. Днепроградская, 60. Информация опубликована на платформе «Торги России».

На аукцион в Ростове-на-Дону выставлено здание межбольничной аптеки и право аренды земельного участка под ним по ул. Днепроградская, 60. Информация опубликована на платформе «Торги России».

Лот является имуществом обанкротившегося ООО «Лесан Фарма». Площадь здания составляет 1,4 тыс. кв. м, а площадь участка — 2 тыс. кв. м. Начальная цена лота составляет 88,8 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июля.

По данным kartoteka.ru, ООО «Лесан Фарма» было учреждено в 2008 году и специализировалось на оптовой торговле фармацевтической продукцией. В 2025 году предприятие было признано банкротом.