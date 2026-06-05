Музыка, бани и искусство. Какие фестивали пройдут в Нижнем Новгороде летом

В рамках фестиваля можно будет насладиться уличными концертами в формате «Соло на закате», оценить необычные гастрономические сочетания на «ГастроРождественской» (мероприятие проходит каждую субботу лета на улице Рождественской) или посетить мероприятия в сквере имени Свердлова: например, 6 июня там состоится «Детская барахолка», а 20 июня отметят День единства народов России. На сцене «Ракушка» выступят самые разные артисты, среди хедлайнеров этого года — Дора, Markul, Dan Barnett и Beautiful boys.