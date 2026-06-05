Музыка, бани и искусство. Какие фестивали пройдут в Нижнем Новгороде летом

Совсем скоро Нижний Новгород начнет активно наполняться путешественниками. Их манят не только прославленные туристические места, но и разнообразные фестивали, которые пройдут в городе и окрестностях этим летом. О наиболее ярких событиях предстоящего сезона рассказала Pravda-nn.ru.
Летом, с июня по август, гостей и жителей города ждет фестиваль «Столица закатов», площадки которого развернутся на Стрелке, набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, улице Рождественской, в сквере имени Свердлова, на сцене «Ракушка» в Александровском саду и у верхней станции фуникулера в Нижегородском кремле.
В рамках фестиваля можно будет насладиться уличными концертами в формате «Соло на закате», оценить необычные гастрономические сочетания на «ГастроРождественской» (мероприятие проходит каждую субботу лета на улице Рождественской) или посетить мероприятия в сквере имени Свердлова: например, 6 июня там состоится «Детская барахолка», а 20 июня отметят День единства народов России. На сцене «Ракушка» выступят самые разные артисты, среди хедлайнеров этого года — Дора, Markul, Dan Barnett и Beautiful boys.
Кроме того, в рамках «Столицы закатов» пройдут концерты московского фестиваля Summersound (с 24 июля по 9 августа): на сцену выйдут группы «Три дня дождя», «Градусы», Uma2rman, а также исполнители Моя Мишель, SQWOZ BAB, Saluki, Хаски и другие (возрастное ограничение — 0+).
Жителей и гостей города с 12 по 14 июня ждет семейный банный фестиваль «Идите в баню» в профилактории «Морозовский» (село Морозовка, городской округ Арзамас), на который приедут мастера банного дела из разных уголков области. Гостей ждут спа-процедуры и разнообразные виды парения, занятия йогой и пилатесом, спортивные активности, детские мастер-классы и пенная вечеринка. Для взрослых же проведут лекции и мастер-классы по техникам парения. Возрастное ограничение — 0+.
С 3 по 10 июля состоится кинофестиваль Горький Fest — в десятый раз он пройдет на базе Нижегородского государственного академического театра драмы имени Максима Горького, в Центре культуры «Рекорд» и на областных площадках. Фестиваль посвящен современному российскому кино: он соберет профессионалов и начинающих кинематографистов, а также традиционно включит красную дорожку с участием российских актеров и режиссеров.
Специальные конкурсные показы пройдут в разных местах Нижнего Новгорода и области. Также отметят вековые юбилеи со дня рождения знаменитого нижегородца Евгения Евстигнеева и со времени выхода кинокартины «Мать» Всеволода Пудовкина по одноименной повести Максима Горького (возрастное ограничение — 12+).
Фестиваль крафтовых культур «Горький Крафт» пройдет в Нижнем Новгороде в восьмой раз: даты мероприятия — 4−5 июля, место проведения — арт-кластер «Красная слобода». В музыкальной программе заявлены выступления группы «Дюна», «Мураками», Найка Борзова и других артистов. Посетить его смогут только совершеннолетние.
Впервые Нижний Новгород войдет в число площадок легендарного VK Fest — фестиваль состоится 11 июля на Стрелке. Город примет эстафету за неделю до московской даты. Среди участников лайнапа — Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», Nansi&Sidorov, но список еще будет пополняться. Помимо музыки, гостей ждут лекции и разнообразные активности (возрастное ограничение — 0+).
Мультиформатное событие «Пари Фест» объединит современную музыку, спорт, искусство, технологии и мультимедиа. Фестиваль пройдет на Стрелке и в медиа-арт-пространстве ЦЕХ 1−2 августа. В этом году тема — «Резонанс». Идея в том, что разные сферы не просто существуют рядом, а взаимно дополняют друг друга.
На площадке разместятся три сцены и выступят более 100 исполнителей. Также запланированы спортивные тренировки, образовательные лекции и дискуссии, а кульминацией станет «пари-рейв» в ЦЕХе в ночь с 1 на 2 августа. Посетить мероприятие можно с 12 лет.
Театральный фестиваль «Специфик» с нестандартным выбором локаций вновь состоится в Нижнем Новгороде 1−2 и 7−9 августа. Программа включает как интерпретации классики, так и совершенно новые постановки. Ранее фестиваль удивлял зрителей спектаклями на пришвартованной барже у Волги и на стадионе «Водник» (возрастное ограничение — 16+).
Экофестиваль под открытым небом «Артлуга» отметит пятилетний юбилей 7−9 августа на Артемовских лугах. Гостей ждут музыкальные и театральные выступления, «луговые» лекции, мастер-классы по рукоделию, йога и дыхательные практики. Пространство можно будет исследовать разными способами: пешком, на велосипедах или даже верхом на лошадях (возрастное ограничение — 0+).
Завершит летний сезон музыкальный фестиваль «Великая Русь» 21 августа у собора Александра Невского. Уже шестой год подряд событие соединяет классическую музыку и современное медиаискусство: собор станет площадкой для 3D-мэппинга, а композиции исполнят оркестр и оперные солисты. В этом году в честь 135-летия прозвучит опера «Иоланта» Петра Ильича Чайковского (возрастное ограничение — 6+).