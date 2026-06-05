В НСПК рассказали о работе над подключением новых банков к «Максу»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с «Макс» работают над подключением новых банков к платформе, при этом сегодня переводить деньги друг другу через СБП в «Максе» могут клиенты пяти банков, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.