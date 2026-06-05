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В НСПК рассказали о работе над подключением новых банков к «Максу»

Потанин: НСПК и «Макс» работают над подключением новых банков.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с «Макс» работают над подключением новых банков к платформе, при этом сегодня переводить деньги друг другу через СБП в «Максе» могут клиенты пяти банков, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.

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«Уже сейчас пользователи “Макс” могут переводить деньги друг другу с помощью встроенных банковских мини-приложений. На сегодняшний день такой сервис доступен клиентам пяти банков… Вместе с банками и командой мессенджера мы продолжаем расширять доступность сервиса и подключать новых участников», — сказал он.

Сегодня переводы в «Макс» доступны для клиентов Альфа-банка, Совкомбанка, ВТБ, «Ак Барс Банка» и «ОТП Банка».

Потанин добавил, что сегодня команды видят устойчивый спрос на подобные сценарии, а средняя сумма перевода составляет около 2 тысяч рублей.

Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей на платформе «Макс». Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.