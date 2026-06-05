Синоптик рассказал, когда в столичном регионе начнется купальный сезон

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Купальный сезон в столичном регионе начнется уже в выходные, водоемы Подмосковья прогреются до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Центральной России наступило настоящее русское лето со всей атрибутикой — солнцем и уже даже июльскими температурными показателями. Единственное, чего сейчас не хватает для полноценного сезона, так это комфортной температуры воды в реках и озерах, чтобы открыть сезон купальный», — сказал Тишковец.
Он отметил, что уже в ближайшие выходные на отдельных водоемах Подмосковья ожидается безопасная с медицинской точки зрения для купания температура воды — от плюс 18 до плюс 19 градусов.
«Так что, первые смельчаки могут попробовать открыть купальный сезон, а вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания — в течение следующей недели! Оптимальное время первого купания — не более 10−15 минут», — уточнил Тишковец.
Он подчеркнул, что температура воды сейчас составляет от плюс 15 до плюс 18 градусов (например, в Москве-реке у города Звенигород плюс 17, в Оке — у Каширы, а также в Москве-реке у Коломны уже плюс 18 градусов).
«Когда же погодные критерии будут сигнализировать о том, что к воде можно будет относиться, как к месту отдыха? В ближайшую пятидневку в столичном регионе сохранится благоприятная солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до плюс 24 — плюс 29 градусов», — добавил Тишковец.
«На каждый плюс один градус роста среднесуточной температуры воздуха, в тихом мелководье и прибрежной зоне вода, в виду ее высокой теплоемкости — она в четыре раза выше, чем у воздуха, будет прогреваться с запаздыванием примерно со скоростью 0,3 — 0,5 градуса в сутки, а в глубоком водоеме на 0,1 — 0,2 градуса за 24 часа», — подчеркнул Тишковец.
Синоптик отметил, что открытие купального сезона — это гармония природы, медицины и здравого смысла.
«Дождитесь, когда вода и воздух прогреются до рекомендуемых температур в зависимости от вашего возраста и состояния здоровья. Убедитесь, что место для купания оборудовано и безопасно», — предупредил Тишковец.