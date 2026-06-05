Синоптик рассказал, когда в столичном регионе начнется купальный сезон

«На каждый плюс один градус роста среднесуточной температуры воздуха, в тихом мелководье и прибрежной зоне вода, в виду ее высокой теплоемкости — она в четыре раза выше, чем у воздуха, будет прогреваться с запаздыванием примерно со скоростью 0,3 — 0,5 градуса в сутки, а в глубоком водоеме на 0,1 — 0,2 градуса за 24 часа», — подчеркнул Тишковец.