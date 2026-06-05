Врач рассказала, что поможет быстрее уснуть

Для качественного сна в комнате должны быть тишина и темнота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача сомнолога Карему Магомедову.
По словам специалиста, для комфортного сна важно правильно организовать спальню. Перед сном врач также рекомендует проветривать комнату, чтобы насытить воздух кислородом. Если на улице чистый и теплый воздух, окно можно оставить открытым на ночь.
Помочь уснуть могут теплая ванна или душ, травяной чай, чтение бумажной книги, мышечная релаксация и дыхательные практики. При этом врач не советует выбирать перед сном напряженные детективы.
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