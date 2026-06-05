В Краснодаре 6 июня откроются первые летние ярмарки выходного дня

Горожане смогут закупиться свежим урожаем от кубанских фермеров, однако ассортимент претерпел сезонные изменения из-за наступления жары.
Как сообщили в городской администрации, на прилавках в этот раз будет сделан акцент на сезонные продукты: сочную зелень, свежие овощи, бакалею и хлебобулочные изделия. Особое внимание — кубанской клубнике, которая сейчас находится в самом пике сезона.
Важное новшество для покупателей: в связи с установлением высокой температуры воздуха и требованиями безопасности, из ассортимента ярмарок временно исключены скоропортящиеся товары. На прилавках до конца жаркого сезона не будет: мяса и птицы; рыбы; молочной продукции.
КОНКРЕТНО.
Где и когда пройдут ярмарки?
Торговые площадки будут работать с 08:00 до 15:00 по следующим адресам:
1. ул. им. Героя Яцкова, 11;
2. ул. Бургасская, 31/1;
3. ул. Одесская, 48;
4. ул. Восточно-Кругликовская, 38/5.
Организаторы отмечают, что на всех площадках ведется строгий надзор. Ветеринарная служба Краснодара контролирует качество каждой партии сельхозпродукции, а администраторы ярмарок следят за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора и правил торговли.
Жителей и гостей города приглашают поддержать местных производителей и приобрести свежие продукты прямо с полей.