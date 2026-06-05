В Краснодаре 6 июня откроются первые летние ярмарки выходного дня

Как сообщили в городской администрации, на прилавках в этот раз будет сделан акцент на сезонные продукты: сочную зелень, свежие овощи, бакалею и хлебобулочные изделия. Особое внимание — кубанской клубнике, которая сейчас находится в самом пике сезона.