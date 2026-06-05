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ФАС выявила нарушения прав нижегородцев при отправке корреспонденции почтой

Нижегородское УФАС сообщило о поступивших жалобах граждан на сотрудников Почты России, которые отказывали в оформлении простых и заказных писем через операторов в отделении.

Источник: Коммерсантъ

Нижегородское УФАС сообщило о поступивших жалобах граждан на сотрудников Почты России, которые отказывали в оформлении простых и заказных писем через операторов в отделении.

По данным регулятора, нижегородцам предлагали самостоятельно оформить корреспонденцию через альтернативные каналы обслуживания или отправить письма по высокому тарифу.

Антимонопольная служба решила, что действия Почты России нарушают права граждан, и выдала ей предупреждение. Почта должна издать распоряжение о недопустимости ограничения права выбора клиентами способа отправки корреспонденции, отметили в УФАС.