ФАС выявила нарушения прав нижегородцев при отправке корреспонденции почтой

Нижегородское УФАС сообщило о поступивших жалобах граждан на сотрудников Почты России, которые отказывали в оформлении простых и заказных писем через операторов в отделении.
По данным регулятора, нижегородцам предлагали самостоятельно оформить корреспонденцию через альтернативные каналы обслуживания или отправить письма по высокому тарифу.
Антимонопольная служба решила, что действия Почты России нарушают права граждан, и выдала ей предупреждение. Почта должна издать распоряжение о недопустимости ограничения права выбора клиентами способа отправки корреспонденции, отметили в УФАС.