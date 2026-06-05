Калининградцы купили суши на ужин и обнаружили в них червя (фото)

Сделать это можно письменно по адресу: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д. 5, или онлайн через форму на сайте. В обращении нужно указать адрес магазина, дату покупки и по возможности приложить фотографии. В рамках законодательства управление примет меры реагирования.