Фестиваль «Стрелка» открылся премьерой оперы Джакомо Пуччини «Богема»

«Режиссер Екатерина Одегова ушла от обычных трактовок этой оперы и показала реальную человеческую жизнь с её эмоциями, которые Пуччини мастерски передал в музыке. Эта история актуальна и сегодня — молодые люди влюбляются, ссорятся, расстаются и опять встречаются. И им также всегда не хватает денег. Разве что центральное отопление у нас появилось, к счастью. Поэтому самое главное — то, как Екатерина работала с солистами. Это была очень долгая, кропотливая работа. Именно для того, чтобы солисты изнутри наполнились этой музыкой, этими страстями, этими переживаниями, и начали ими жить в буквальном смысле. Эту естественность эмоций, ненаигранность, мне кажется, Екатерине очень хорошо удалось передать», — поделился Алексей Трифонов. Режиссёр-постановщик спектакля Екатерина Одегова поделилась своим взглядом на трактовку знаменитой истории любви.