Фестиваль «Стрелка» открылся премьерой оперы Джакомо Пуччини «Богема»

Знаменитая опера Джакомо Пуччини открыла международный музыкальный фестиваль «Стрелка» в Нижнем Новгороде. О том, почему для постановки была выбрана именно «Богема», перед премьерой рассказали её создатели.
По словам художественного руководителя Нижегородского оперного театра Алексея Трифонова, изначально был выбор между операми Пуччини «Богема» и «Тоска». В итоге остановились на «Богеме».
«Фестиваль в этом году посвящён 130-летию Нижегородской художественно-промышленной выставки, которая открылась в 1896 году, и в 1896 году же состоялась мировая премьера оперы “Богема”. Поэтому мы решили, что это идеальное совпадение», — рассказал Алексей Трифонов.
Для него, как и для художника спектакля Этели Иошпа, идеальным отражением Парижа того времени являются работы Мориса Утрилло.
«В декорациях Этель очень тонко использовала Утрилловскую палитру», — пояснил художественный руководитель. И действительно, главной темой на сцене стал цвет холодного мрачного неба, пронизывающий всё вокруг и создающий атмосферу предчувствия трагедии. В остальном декорации очень минималистичны. Это позволяет сосредоточиться на образах героев, их мыслях и чувствах".
«Мы ушли от конкретного образа города, но хотели передать насыщенность жизни, разнообразие жизни, ощущение неба Парижа, воздуха и ввести всё это в универсальную историю, которая могла бы касаться вообще каждого человека в его пространстве. А что касается костюмов — мы решили, что нам не обязательно привязываться к определённому временному периоду и у нас широкий спектр времени и отсылки к художникам, к которым мы обращались», — отметила Этель Иошпа.
И это ощущение трагедии усиливается к финалу. Исполняющий обязанности директора театра Эдуард Мусаханянц уверен, что переживания, что испытывает зритель на спектакле, дадут ему очищение души.
«На “Богеме” всегда много слез. Вы знаете, что на примере в Большом театре в 1911 году зрительницам раздавали специальные платочки, потому что понимали, что московская публика будет сражена чувственностью итальянского колорита французской жизни. Мы тоже предупреждаем — будут слёзы. Но они будут чистыми, прозрачными и нужными. Иногда стоит провести время со слезами на глазах, чтобы очистить свой внутренний мир и посмотреть на эту жизнь другими глазами. Опера “Богема” как раз про это», — отметил Эдуард Мусаханянц.
Нижегородская опера отличается от известных её постановок.
«Режиссер Екатерина Одегова ушла от обычных трактовок этой оперы и показала реальную человеческую жизнь с её эмоциями, которые Пуччини мастерски передал в музыке. Эта история актуальна и сегодня — молодые люди влюбляются, ссорятся, расстаются и опять встречаются. И им также всегда не хватает денег. Разве что центральное отопление у нас появилось, к счастью. Поэтому самое главное — то, как Екатерина работала с солистами. Это была очень долгая, кропотливая работа. Именно для того, чтобы солисты изнутри наполнились этой музыкой, этими страстями, этими переживаниями, и начали ими жить в буквальном смысле. Эту естественность эмоций, ненаигранность, мне кажется, Екатерине очень хорошо удалось передать», — поделился Алексей Трифонов. Режиссёр-постановщик спектакля Екатерина Одегова поделилась своим взглядом на трактовку знаменитой истории любви.
"Это не просто рассказ о молодых людях, это история каждого из нас. Неважно, где она происходит, в Париже или в каком-то другом городе. Каждый из нас был юн, был пронзён первой любовью, испытал первую трату, после которой жизнь изменилась. Поэтому мне хотелось уйти от всего декоративного, бытового и максимально показать эту историю практически на ладони перед зрителем. Во втором действии красок больше, а в финале мы остаёмся один на один с этой историей, с людьми и на сцене только обнажённые сердца, чувства и души героев, — отметила режиссёр.
Вместе с театром она решилась на смелый шаг, изначально, по замыслу композитора, в опере был детский хор, и в новой постановке он вернулся на сцену. Юные исполнители — ученики знаменитой нижегородской музыкальной школы имени Виллуана со всей ответственностью подошли к своей задаче и не просто исполнили свои партии, но и полностью погрузились в драматическую составляющую спектакля. Для них специально сшили костюмы, передающие эпоху, и весёлая кутерьма рождественского праздника на сцене расцветилась не только их голосами, но и буйством красок, противопоставленных режиссёром аскетичному миру главных героев. Есть тут и весёлый продавец игрушек Парпиньоль, и сверкающая огнями огромная рождественская ёлка.
«Дети всегда самые благодарные артисты. Они сохраняют абсолютную непосредственность, жажду жизни, жажду творчества и приключений и вносят особую свежую и очень нежно-радостную краску в этот спектакль», — поделилась режиссёр.
Великолепная музыка, великолепно исполненные партии и море эмоций — в ближайшие три дня зрителей ждёт встреча с волшебством музыки Пуччини. Увидеть оперу можно 5, 6 и 7 июня на главной сцене театра.
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