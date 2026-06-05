«Рекордные цены»: в дни ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге подорожало жилье

В Санкт-Петербурге, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум, резко взлетели цены на проживание.
Абсолютным рекордом по цене оказался люкс в одном из премиальных пятизвездочных отелей в центре города. За одну ночь при одноместном размещении придется заплатить 898 240 рублей, а при двухместном — 902 240 рублей за ночь. В номере, кроме спальни, есть гостиная с декоративным камином, гостевой туалет и ванная комната. Также в стоимость включен завтрак по системе «шведский стол».
Причем во время форума отели принимают гостей минимум на 4 ночи со 2 по 6 июня. Таким образом, придется заплатить около 3,6 миллиона рублей — сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры во многих регионах России.
Цены на стандартные номера в отелях категории «пять звезд» в дни форума тоже выросли в 5−10 раз по сравнению с обычным туристическим сезоном. В среднем стандартное размещение в этих отелях обойдется гостям в сумму от 150 000 до 350 000 рублей за сутки. Практически везде действует то же правило пакетного бронирования на все дни форума. Несмотря на такие расценки, свободные места в пятизвездочных гостиницах премиум-класса закончились еще за месяц до старта ПМЭФ.
Для участников, не готовых тратить миллионы на проживание, альтернативой стали четырехзвездочные отели. Но и здесь цены начинаются от 50 000 рублей, хотя в обычные дни эти же номера стоят от 8 000 рублей.
Владельцы квартир в центре Петербурга также решили заработать на статусных гостях. Снять приличную однокомнатную квартиру на Невском проспекте или у Исаакиевского собора в эти дни стоит от 20 000 до 50 000 рублей в сутки.
Эксперты гостиничного бизнеса объясняют такие цены классическим законом спроса и предложения. ПМЭФ ежегодно собирает десятки тысяч состоятельных гостей: топ-менеджеров крупнейших корпораций, инвесторов, зарубежные делегации и статусных политиков. Для них статус отеля и его близость к местам проведения встреч важнее стоимости проживания. Для петербургской индустрии гостеприимства неделя ПМЭФ — это самый прибыльный период в году.