«Рекордные цены»: в дни ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге подорожало жилье

Цены на стандартные номера в отелях категории «пять звезд» в дни форума тоже выросли в 5−10 раз по сравнению с обычным туристическим сезоном. В среднем стандартное размещение в этих отелях обойдется гостям в сумму от 150 000 до 350 000 рублей за сутки. Практически везде действует то же правило пакетного бронирования на все дни форума. Несмотря на такие расценки, свободные места в пятизвездочных гостиницах премиум-класса закончились еще за месяц до старта ПМЭФ.