СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам карагайского предприятия

По данным следствия, с июля по сентябрь 2025 года в Карагае руководство компании, осуществляющей строительство автомобильных дорог, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, допустило полную невыплату заработной платы сотрудникам в размере 190 тыс. руб.