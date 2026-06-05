СМИ: в районе румынского порта Констанца обнаружили еще 4 украинских дрона

В прибрежной зоне румынского порта Констанца обнаружены еще четыре безэкипажных катера (БЭК) со взрывчаткой. Несколько часов назад в этой же акватории сдетонировал один морской беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Digi24.
Местное издание Cuget Liber пишет о беспилотниках, приближающихся непосредственно к территории порта, в район причалов № 75−78. В связи с этим вертолеты начали патрулирование побережья для обнаружения других возможных угроз с моря.
По информации Digi24, взорвавшийся утром катер, по всей видимости, является украинским ударным дроном типа «Магура».
Румынский лидер Никушор Дан заявил, что правоохранительные органы действовали оперативно и заблаговременно эвакуировали людей с территории порта до взрыва.
При этом масштаб инцидента мог быть на порядок более серьезным, отмечает România TV, приводящее комментарий эксперта по морским спасательным операциям Дорела Онака. По его словам, беспилотник взорвался у причала № 78 — всего в 50 метрах от крупнейшего морского нефтяного терминала (Oil Terminal).