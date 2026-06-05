СМИ: в районе румынского порта Констанца обнаружили еще 4 украинских дрона

При этом масштаб инцидента мог быть на порядок более серьезным, отмечает România TV, приводящее комментарий эксперта по морским спасательным операциям Дорела Онака. По его словам, беспилотник взорвался у причала № 78 — всего в 50 метрах от крупнейшего морского нефтяного терминала (Oil Terminal).