Лидары и дроны помогли археологам РФ раскрыть планировку древнеримского города

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские ученые изучили при помощи дронов с лидаром (лазерным сканером высокого разрешения) древнеримский город Парион, расположенный на территории современной Турции, что позволило им раскрыть планировку этого поселения и обнаружить следы его ранее неизвестных кварталов. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Наиболее интересные результаты получены на акрополе Париона — скалистом мысу Бодрум. Из-за того что в этом месте не велось интенсивное сельское хозяйство, подземные конструкции сохранились в нетронутом виде. Ученым удалось различить прямоугольное здание к северу от ранее известного раскопа, а также целую группу стен и террас в северо-западной части мыса», — говорится в сообщении.
Открытие совершила научный сотрудник НИУ ВШЭ Идиль Малгиль при проведении исследований на территории античного Париона. Древний город, расположенный в нынешней провинции Чанаккале на северо-западе Турции, был предположительно основан в VII-VIII веках до нашей эры, а в I веке до нашей эры он превратился в римскую колонию.
Раскопки на его территории ведутся с 2005 года, в ходе которых ученым уже удалось обнаружить здесь римские бани, театр и некрополи. При этом многие районы города до сих пор не изучены, потому что-либо заросли травой и кустарником, либо скрыты под толстым слоем почвы. Для ускорения их изучения и поиска наиболее интересных участков для дальнейших раскопок Малгиль использовала дроны, оснащенные лазерным сканером сверхвысокого разрешения.
«В отличие от фотокамеры, лазерный луч проникает через просветы между листьями и ветками деревьев. Лидер этого дрона при этом способен получать изображения с плотностью 796 точек на квадратный метр, что является принципиально новым уровенем детализации. Мы можем увидеть под землей не только крупные здания, но и отдельные стены, углы сооружений и систему террас, которые раньше просто терялись на фоне естественного рельефа», — пояснила Малгиль, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.
Полученные снимки с лидаров позволили исследовательнице раскрыть полную планировку Париона, обнаружить ранее неизвестные кварталы города и открыть свидетельства того, что античные архитекторы подстраивали городскую сетку под сложный природный рельеф. Эти сведения значительно упростят проведение раскопок на территории Париона и помогут археологам изучить наиболее интересные районы данного древнеримского города, подытожила Малгиль.