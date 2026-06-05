Лидары и дроны помогли археологам РФ раскрыть планировку древнеримского города

Раскопки на его территории ведутся с 2005 года, в ходе которых ученым уже удалось обнаружить здесь римские бани, театр и некрополи. При этом многие районы города до сих пор не изучены, потому что-либо заросли травой и кустарником, либо скрыты под толстым слоем почвы. Для ускорения их изучения и поиска наиболее интересных участков для дальнейших раскопок Малгиль использовала дроны, оснащенные лазерным сканером сверхвысокого разрешения.