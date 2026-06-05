В дома красноярцев начнут возвращать горячую воду

По окончании гидравлических испытаний на контуре Красноярской ТЭЦ-2 энергетики готовятся возобновить подачу горячей воды потребителям. Заполнение системы ведется со вчерашнего дня. Как только показатели достигнут нормативных значений, воду начнут подавать в городскую сеть. Жилищные организации уже получили уведомления о необходимости завершить работы на внутридомовых коммуникациях и обеспечить открытие запорной арматуры. В ходе гидравлических испытаний по периметру Красноярской ТЭЦ-2 (охватывает Октябрьский, Железнодорожный и Центральный районы, за исключением микрорайона Покровский и большей части Свердловского района) было проверено 818 километров труб. Выявленные дефекты уже ликвидированы или поставлены в план на летний ремонт. С 15 по 24 июня аналогичная проверка теплосетей пройдет по контуру Красноярской ТЭЦ-1. В зону работ войдут Ленинский и Кировский районы, а также часть Свердловского, включая микрорайоны Водники и Южный Берег.