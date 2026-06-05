В Красноярском крае подтоплены почти 100 приусадебных участков

В Красноярском крае из-за паводка подтоплены 99 приусадебных участков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Также вода зашла в 1 жилой дом, 3 дачных дома и на 8 участков дорог. Превышение неблагоприятной отметки сохраняется на реке Кан в Канске. Уровень воды составляет 366 сантиметров при неблагоприятной отметке 350 сантиметров и опасной 370 сантиметров. По прогнозу, ожидается дальнейший спад.
На реке Чулым в поселке Балахта уровень воды составляет 443 сантиметра. До опасной отметки остается 30 сантиметров. В ближайшие сутки возможен рост еще на 20 сантиметров. Вода также продолжает стоять на пойме на Большом Енисее у села Тоора-Хем, Енисее у Караула, Мане у Нарвы, Анже у Агинского, Чулыме у Балахты и Красного Завода, а также на Кети у Лосиноборского.
Паводковая ситуация находится на контроле правительства региона и МЧС.