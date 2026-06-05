Жители поселка Второй километр отстояли стадион, который хотели снести власти

В Волгограде жителям поселка Второй километр удалось отстоять стадион, который оборудовали на месте старого школьного спортивного поля сами люди. Купили качели, футбольные ворота, скамейки, чтобы смотреть матчи и даже пьедестал, чтобы награждать победителей. Все это и другое оборудование администрация Дзержинского района Волгограда потребовала демонтировать как самовольно установленные нестационарные объекты.