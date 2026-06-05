Власти изымают три участка в Новинках под строительство дублера Гагарина

Эти территории необходимы при строительстве четвертой очереди магистрали. Речь идет об участках под домом № 109 на улице Береговой, домом № 106А на улице Дорожной и участке № 6 по улице Дачной. Они используются для ведения личного подсобного хозяйства и находятся в частной собственности.