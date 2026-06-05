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Власти изымают три участка в Новинках под строительство дублера Гагарина

Нижегородские власти изымают три участка в Новинках под строительство дублера проспекта Гагарина.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские власти изымают три участка в Новинках под строительство дублера проспекта Гагарина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального минимущества.

Эти территории необходимы при строительстве четвертой очереди магистрали. Речь идет об участках под домом № 109 на улице Береговой, домом № 106А на улице Дорожной и участке № 6 по улице Дачной. Они используются для ведения личного подсобного хозяйства и находятся в частной собственности.

Теперь Главному управлению автомобильных дорог предстоит определить размер возмещения и провести переговоры с собственниками. Если договориться не получится, ГУАД имеет право обратиться в суд. Компенсацию за участки выплатят из средств региональной казны.

Напомним, четвертую очередь дороги-дублера проспекта Гагарина будут строить в 2026 году. Главным сооружением станет новый мост через Оку.