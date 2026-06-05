Почему молодёжь выбирает профессию кладовщика

Что же такое золотые руки в складской логистике? Это не про умение чинить стеллаж. Это способность разместить двадцать палет в почти полном складе так, чтобы не пришлось перекладывать их зав­тра­. Профессионал чувствует, как повернуть груз, чтобы не зацепить дверь, при этом не разбить товар и не навредить себе. Мастер видит склад целиком. Он знает: если сейчас принять эту партию, придётся переложить стеллаж через два дня, но это сэкономит час отгрузки в пятницу. Он работает на опережение хаоса.