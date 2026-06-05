Улицу Рождественскую будут перекрывать каждую субботу до конца лета

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» стартует уже 6 июня. Каждую субботу на улице будут проводиться разнообразные мероприятия с 12:00 до 22:00, вход на них свободный. В день открытия программа посвящена теме «Старт в лето». Центральной площадкой станет площадь Маркина, где с полудня до вечера пройдут шоу, концерты, розыгрыши, мастер-классы и лекции. Торжественное открытие — в 15:20 после парада ресторанов, который стартует в 15:00 от начала улицы Рождественской.