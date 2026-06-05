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При атаке БПЛА в Таганрогском заливе погибли пять граждан Азербайджана

В результате удара беспилотников по грузовым судам в Азовском море 5 июня погибли пять граждан Азербайджана. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на республиканский МИД.

В результате удара беспилотников по грузовым судам в Азовском море 5 июня погибли пять граждан Азербайджана. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на республиканский МИД.

Как сказано в сообщении, суда «Натра» и «Зиркон» были атакованы в Таганрогском заливе. По данным издания Minval Politika.

, суда направлялись из Турции в Ростов-на-Дону. Раненые моряки находятся в больнице Ейска.

«На борту находились 25 граждан Азербайджана, однако сами суда республике не принадлежали. Российскую сторону об инциденте проинформировали. Раненых моряков доставили в городскую больницу Ейска. На место ЧП выехали несколько сотрудников посольства Азербайджана в России», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, над Россией в ночь с 4 на 5 июня было сбито 123 беспилотника, в том числе над акваторией Азовского моря.

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