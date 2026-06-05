«Думать руками». Почему молодёжь выбирает профессию кладовщика

В массовом сознании профессия кладовщика до сих пор окружена устаревшими стереотипами: пыльные полки, тяжёлые коробки и работа «без диплома». Но реальность XXI века выглядит совершенно иначе. Современный склад — это высокотехнологичный хаб, где управляют данными, экономикой пространства и строгой безопасностью.
Корреспондент rostov.aif.ru поговорил с опытным специалистом складской логистики и выяснил, почему внимание к деталям здесь ценится выше скорости, как строятся карьерные треки без высшего образования и почему работодатели готовы платить людям с золотыми руками.
Важен учёт.
Владимир Штепа пришёл в профессию не сразу. Начинал простым комплектовщиком на складе резины, но быстро перерос в кладовщика, когда освоил учёт. В работе его привлекает абсолютная чёткость. Здесь нет ложной многозадачности, которая часто убивает результат в офисных профессиях. И нужен «физический интеллект» — умение «думать руками» и просчитывать движение груза наперёд.
«В отличие от многих кабинетных должностей, здесь результат виден сразу. Ты либо навёл порядок, либо создал хаос. Нравится эта прямая связь между действием и итогом», — рассказал Владимир Штепа.
Ежедневная рутина выглядит как отлаженный механизм: приёмка и проверка товара по накладным, размещение на ответственное хранение, отгрузка, контроль остатков в ячейках и постоянная сверка с системой учёта. При этом инструменты работы давно ушли вперёд. Для документооборота и быстрой аналитики используются компьютерные программы.
Алгоритм приёмки товара выверен до мелочей. В первую очередь — визуальный осмотр тары на целостность, вскрытие и подтёки. Затем быстрая перекличка: надо сверить артикулы и количество с товарной накладной. Всё нужно проверять сразу. Организация хранения тоже подчинена логике. Если на палете девяносто единиц товара, её сначала ставят на место и лишь потом полностью распаковывают. Так экономится время.
Спеши медленно.
В логистике часто ставят в приоритет скорость отгрузки. Но профессионалы знают: это ловушка. Одна ошибка кладовщика порождает цепную реакцию: потеря товара, возврат и тройная работа на исправление. Скорость придёт сама с дисциплиной и правильной эргономикой. Быстрый, но «грязный» учёт всегда проигрывает аккуратному.
«Внимание к деталям важнее гонки за минутами. Когда гонят за скоростью, ошибётся любой человек», — подчеркнул Владимир Штепа.
Плановая инвентаризация проводится раз в квартал, но точечные пересчёты — еженедельно. Чтобы минимизировать ошибки, используется метод «штурман»: один диктует, второй записывает. Пересчёт «на глаз» запрещён. Брак или несоответствие фиксируются сразу.
Охрана труда и пожарная безопасность на складе не формальность, а закон. Проходы между стеллажами никогда не загромождаются. Погрузчик обязательно даёт звуковой сигнал и останавливается перед дверью, а первичные средства тушения никогда не заставляют товаром.
Карьерный лифт.
Что же такое золотые руки в складской логистике? Это не про умение чинить стеллаж. Это способность разместить двадцать палет в почти полном складе так, чтобы не пришлось перекладывать их завтра. Профессионал чувствует, как повернуть груз, чтобы не зацепить дверь, при этом не разбить товар и не навредить себе. Мастер видит склад целиком. Он знает: если сейчас принять эту партию, придётся переложить стеллаж через два дня, но это сэкономит час отгрузки в пятницу. Он работает на опережение хаоса.
«Золотые руки всегда в цене. Предприниматель готов платить кладовщику на тридцать процентов выше рынка, если знает: инвентаризация сойдётся до копейки, а дорогой товар не будет завален в дальнем углу. В эпоху текучки кадров такой человек — настоящий бриллиант», — отметил Владимир Штепа.
Карьерный рост в этой сфере реален и прозрачен. Кладовщик может стать старшим смены, затем логистом, а далее — руководителем склада.
Владимир уверен: нужно убирать имидж разнорабочего и показывать реальные зарплаты опытных специалистов с учётом премий за точность. Они часто выше среднего по городу. Обучение молодых коллег он считает частью своей работы. Лучший способ закрепить навык — научить другого. Для новичков есть чек-лист из десяти пунктов, который начинается с правила: «не верь памяти — верь накладной».
Вова признаётся, что готов показать молодёжи, как устроена работа на складе. Такие экскурсии с реальной приёмкой и отгрузкой могли бы сломать стереотипы быстрее любых лекций. Это особая атмосфера, когда сканер, компьютерная программа и обычные руки превращают гору коробок в точную систему.
В пример он приводит историю своего коллеги Максима. На склад он пришёл комплектовщиком без опыта. За полгода выучил адресное хранение, предложил перекрасить проходы и уменьшил ошибки сборки на сорок процентов. Через год стал старшим смены. Сейчас ему двадцать три, он управляет складом площадью три тысячи квадратных метров. И при этом не оканчивал профильный вуз — только дисциплина, усердие и целеустремлённость.
«Почему важно говорить о рабочих профессиях с детства? Потому что “рабочие” не значит “глупые”. Школы часто предлагают только путь менеджера или айтишника. Но современная логистика — это управление данными и экономика пространства», — подчёркивает Владимир.
Профессия кладовщика, по мнению собеседника редакции, даёт немедленный выход на рынок труда и возможность учиться дальше, если есть такое желание.
«Подростку, который думает о карьере, совет простой: прийти на подработку на каникулах. Если нравится наводить порядок в комнате, если хочется, чтобы всё лежало на своих местах, не пугает физическая работа — это твоё. Но главное: сразу учить систему учёта», — говорит молодой мужчина.
Наибольшее удовлетворение приносит момент, когда после инвентаризации отчёт сходится с первого раза. Это значит, что всё организовано правильно, команда не подвела и система работает.
А ещё — когда водитель говорит: «У вас загрузка за тридцать минут, а на соседнем складе полдня ждать». Владимир считает, нужно перестать экономить на системе адресного хранения. На многих средних складах товар до сих пор находят «глазами», что вызывает ошибки. Простая бумажная адресация с ячейками уже даёт плюс тридцать процентов точности.
В эпоху автоматизации человеческий труд остаётся главным активом. Склад не живёт без тех, кто умеет «думать руками», видеть систему целиком и брать на себя ответственность. И, пока бизнес ищет специалистов, способных навести порядок в хаосе, профессия кладовщика уверенно выходит из тени стереотипов, становясь одной из самых надёжных опор современной экономики.