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В Калининграде пенсионерка отдала курьеру мошенников более 1,9 млн рублей, думая, что спасает деньги

Жертвой преступников стала 74-летняя местная жительница.

В Калининграде 74-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые позвонили ей и запугали. О случившемся рассказали в областном УМВД.

Известно, что с женщиной связались через мессенджер. Злоумышленник представился сотрудником силовых структур и сообщил о том, что с ее банковских счетов якобы производятся переводы в пользу иностранного государства, за что ей может грозить уголовная ответственность.

Дальше жертве почему-то предложили «спасти» деньги и предать их курьеру для какой-то «криминалистической экспертизы». Пенсионерка обналичила более 1,9 млн рублей, которые копила многие годы, и передала их курьеру во дворе своего дома.

Мошенников ищут.

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