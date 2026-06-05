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Захар Прилепин рассказал, почему вернулся со службы на СВО спустя полгода

Он занимался штабной работой при замруководителя добровольческого корпуса.

Источник: Нижегородская правда

Подполковник Росгвардии Захар Прилепин вернулся из зоны СВО после полугодовой службы в качестве добровольца. О том, почему он принял такое решение, писатель рассказал в беседе с НИА «Нижний Новгород».

Вчера, 4 июня, на площадке КУПНО в Нижнем Новгороде стартовал пятый сезон молодежного проекта «Лидеры Нижегородской области». Там выступил известный публицист Захар Прилепин.

Он заявил, что в зоне СВО поставленных целей пока не удалось достичь, так как они «заканчиваются примерно в городе Киеве, на Крещатике».

Во время полугодовой службы Прилепин в основном занимался штабной работой при замруководителя добровольческого корпуса. Круг задач был широким и большинство их них были успешно выполнены. Теперь подполковник Росгвардии ждет возвращения на службу.

Писатель вернулся домой из-за накопившихся дел, связанных с политикой, культурой, новыми книгами и семьей. Прилепин заметил, что отношение жителей Нижегородской области к СВО стало намного серьезнее, чем раньше.

«Люди в Нижнем Новгороде, как и в любом другом регионе, втайне предполагали, что как-нибудь все рассосется и будет все как ни в чем не бывало. Сейчас, глядя на окружающее, на наши города, на Кстово, Дзержинск, на все остальное, люди все острее понимают, что это общее дело», — подчеркнул публицист.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что роман Захара Прилепина «Тума» вошел в шорт-лист премии «Большая книга».

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