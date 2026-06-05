Захар Прилепин рассказал, почему вернулся со службы на СВО спустя полгода

«Люди в Нижнем Новгороде, как и в любом другом регионе, втайне предполагали, что как-нибудь все рассосется и будет все как ни в чем не бывало. Сейчас, глядя на окружающее, на наши города, на Кстово, Дзержинск, на все остальное, люди все острее понимают, что это общее дело», — подчеркнул публицист.