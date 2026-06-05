Улицу Пермскую в Перми перекроют 6 июня из-за фестиваля

Движение транспорта на улице Пермской перекроют 6 июня из-за фестиваля, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на департамент культуры и молодежной политики администрации Перми.
Проект «Музыкальный квартал» стартует в краевой столице и продлится до августа. На время мероприятий квартал между улицами Сибирской и Газеты «Звезда» будет становиться пешеходным.
Первое из них пройдёт 6 июня и будет посвящено Году единства народов России. С 15:00 до 21:00 здесь выступят музыканты, развернётся ярмарка изделий пермских ремесленников, зона мастер-классов и интерактивных программ.
Гостей также ждут бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру. Они начнутся в 15:30, 17:00 и 18:30 от дома № 70 по улице Пермской. Для участия нужна предварительная регистрация.
Ограничения движения 6 июня будут действовать с 8:00 до 22:00.