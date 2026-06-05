Полпред Серышев: СКИФ позволит проникнуть в фундаментальные основы мироздания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)», который строится в наукограде Кольцово Новосибирской области, позволит российским ученым приблизиться к разгадке фундаментальных основ мироздания и выйти на создание материалов с уникальными свойствами. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев.
«СКИФ — это проект мирового уровня. Он позволяет проникнуть в фундаментальные основы создания мироздания и через это перейти к созданию новых продуктов и материалов с уникальными свойствами. Без такого научного оборудования невозможно представить борьбу за технологическое лидерство в мире сегодня», — сказал он.
По словам полпреда, проект реализуется в установленные президентом сроки благодаря совместной работе власти, науки и строителей. В условиях санкций российские ученые создали уникальный источник синхротронного излучения поколения «4+», который превосходит по своим возможностям многие аналогичные объекты в мире, отметил Серышев.
Он подчеркнул, что все оборудование произведено на отечественных предприятиях, преимущественно в Новосибирской и Томской областях. Координаторами выступили Институт ядерной физики СО РАН и научные институты Новосибирска и Томска, к изготовлению оборудования привлечены более 1,5 тыс. субподрядчиков. В декабре 2025 года государственная комиссия подтвердила, что созданная установка ускорителя соответствует заданным проектом характеристикам. «Сейчас идет госприемка, по многим работам степень готовности — 99,5%. В августе заработают первые станции, до конца года будет запущена основная часть комплекса», — сказал полпред.
На установке будут проводиться эксперименты, создаваться новейшие материалы и биологические структуры для микроэлектроники, медицины и оборонно-промышленного комплекса РФ, отметил полпред. «СКИФ станет локомотивом развития науки и промышленности для всей Сибири. Вместе с ним будет создаваться “пояс внедрения” наукограда Кольцово и новосибирского Академгородка — то есть условия для скорейшего внедрения передовых научных разработок в производство», — заключил Серышев.
Про СКИФ.
Сибирский кольцевой источник фотонов строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Это мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения поколения «4+». Комплекс позволит «заглядывать внутрь» вещества и получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025. В конце января председатель СО РАН Валентин Пармон сообщал о том, что пуск синхротрона ожидается летом. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в декабре 2025 года сказал, что намерен приехать на открытие.
Научный комплекс объединит 34 здания общей площадью 86 тыс. кв. м.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.