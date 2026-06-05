Полпред Серышев: СКИФ позволит проникнуть в фундаментальные основы мироздания

Сибирский кольцевой источник фотонов строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Это мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения поколения «4+». Комплекс позволит «заглядывать внутрь» вещества и получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025. В конце января председатель СО РАН Валентин Пармон сообщал о том, что пуск синхротрона ожидается летом. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в декабре 2025 года сказал, что намерен приехать на открытие.