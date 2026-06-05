В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение о ливнях

В Ростовской области с 12:30 до 14:00 и до конца дня 5 июня 2026 года прогнозируются сильные ливни, град и порывистый ветер. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.
Ведомство предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильным дождем с грозами и ветром до 20−23 м/с. Возможны повреждения линий связи и электропередач, затруднения в движении транспорта и сбои в системах жизнеобеспечения населения.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше