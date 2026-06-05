В свердловских школах не будут запрещать мем «six-seven»

— Если слова употребляются подростками без оскорблений, без унижения достоинства другого человека, если они понятны и доступны ребятам одного уровня и не нарушают личных границ, то тогда они, конечно, используются, и запретить их использовать мы не можем, — отметила Жана Фрицко.