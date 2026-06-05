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В свердловских школах не будут запрещать мем «six-seven»

Свердловским школьникам не будут запрещать мемы.

Источник: Комсомольская правда

В школах Свердловской области не будут запрещать мем «six-seven», он же «6−7». О запрете некоторых слов в образовательных учреждениях рассказала первый заместитель министра образования региона Жанна Фрицко. По ее мнению, запрещать не употреблять слова — ошибочная тактика.

— Если слова употребляются подростками без оскорблений, без унижения достоинства другого человека, если они понятны и доступны ребятам одного уровня и не нарушают личных границ, то тогда они, конечно, используются, и запретить их использовать мы не можем, — отметила Жана Фрицко.

Первый замминистра подчеркнула, что в школах в первую очередь нужно работать над ответственностью за употребление некорректных и нецензурных слов. Мемы, которые становятся популярны у детей, зачастую безобидны — они быстро входят в обиход и так же быстро из него выходят.

Мем «six-seven» не несет в себе никакого смысла. Числа ритмично повторяются в песне Skrilla — «Doot Doot (6 7)», которая обрела популярность после короткого видео с баскетбольного матча. Теперь дети и подростки бесконечно повторяют эту фразу.