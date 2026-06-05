Составы всех поездов «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом увеличат на лето

В ФПК отметили, что, например, летом «Аврора» № 749/750 курсирует ежедневно. Ранее она отправлялась по пятницам и воскресеньям, а также в праздничные дни. При этом время отправления остается прежним: из Санкт-Петербурга — в 22:15, из Москвы — в 22:30, а прибытие в обе столицы в 5:00 следующего дня.