Составы всех поездов «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом увеличат на лето

«В период пиковых перевозок у пассажиров появится больше возможностей путешествовать между Москвой и Санкт-Петербургом. На лето планируем увеличить составы всех поездов “Аврора”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности с 1 мая по 30 сентября пассажирам будет предложено более 1,5 млн мест — это в два раза больше, чем за тот же период в 2025 году.
В ФПК отметили, что, например, летом «Аврора» № 749/750 курсирует ежедневно. Ранее она отправлялась по пятницам и воскресеньям, а также в праздничные дни. При этом время отправления остается прежним: из Санкт-Петербурга — в 22:15, из Москвы — в 22:30, а прибытие в обе столицы в 5:00 следующего дня.
В пресс-службе напомнили, что поезда «Аврора» курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом пятью парами: № 714/742, 743/744, 745/746, 749/750 ежедневно, а № 739/740 — через день.