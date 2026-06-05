Туристический кластер с парком и гостиницей появится в южной части Тамбова

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Тамбовская область на ПМЭФ-2026 официально запустила флагманский туристический проект «Неваляшкино» в Котовске. Планируется, что в комплекс «Неваляшкино» войдут музей-завод, интерактивные пространства, арт-объекты и другая тематическая инфраструктура. В 2026 году предполагается начать реализацию первого этапа создания кластера. Власти рассчитывают, что уже на первом этапе в три раза увеличится туристический поток и будут созданы 200 новых рабочих мест.