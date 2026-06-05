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Туристический кластер с парком и гостиницей появится в южной части Тамбова

В южной части Тамбова будет создан туристический кластер «ЭКОгород» — вдоль реки Цны и берегов озера Красное. Проект предполагает обустройство семейного парка, туристической и ярмарочной инфраструктуры, строительство апарт-отеля и гостиницы. Соответствующее соглашение регион подписал с «Первой строительной компанией» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 5 июня сообщил губернатор Евгений Первышов.

Источник: Коммерсантъ

В южной части Тамбова будет создан туристический кластер «ЭКОгород» — вдоль реки Цны и берегов озера Красное. Проект предполагает обустройство семейного парка, туристической и ярмарочной инфраструктуры, строительство апарт-отеля и гостиницы. Соответствующее соглашение регион подписал с «Первой строительной компанией» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 5 июня сообщил губернатор Евгений Первышов.

«Развитие туризма, в том числе семейного, — один из приоритетов нашей работы по наращиванию потенциала Тамбовской области», — заявил глава региона.

Конкретные параметры проекта и объем инвестиций в создание туркластера пока не озвучены.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Тамбовская область на ПМЭФ-2026 официально запустила флагманский туристический проект «Неваляшкино» в Котовске. Планируется, что в комплекс «Неваляшкино» войдут музей-завод, интерактивные пространства, арт-объекты и другая тематическая инфраструктура. В 2026 году предполагается начать реализацию первого этапа создания кластера. Власти рассчитывают, что уже на первом этапе в три раза увеличится туристический поток и будут созданы 200 новых рабочих мест.